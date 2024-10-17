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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:37 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:40
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        Ataşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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        Ataşehir'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu arada, kurşunların isabet ettiği bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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