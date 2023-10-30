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        Haberler Televizyon Atatürk filmi oyuncu kadrosunda kimler var? FOX TV ile Atatürk filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        Atatürk filmi oyuncuları kimler? FOX TV Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Atatürk filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşku ile kutlanırken bu akşam FOX TV'de ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 'Atatürk' filmi ekranlara gelecek. Fİlmseverlerin gözleri "Atatürk filmi oyuncuları kimler?" sorusuna çevrildi. İşte FOX TV Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:11
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        Mustafa Kemak Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girdi. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bu kutlu günde ulu önderimizin hayatının anlatıldığı Atatürk filmi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Atatürk filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ATATÜRK FİLMİ KONUSU

        Ataürk filmi; Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından, hangi özelliklerinin O'nu bir lider haline getirdiği ve bir milletin umudu olmasına doğru uzanan hikayesini anlatıyor.

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        ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

        Songül Öden - Zübeyde Hanım

        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

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        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

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        Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

        Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

        Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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