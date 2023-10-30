Atatürk filmi oyuncu kadrosunda kimler var? FOX TV ile Atatürk filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Atatürk filmi oyuncu kadrosunda kimler var? FOX TV ile Atatürk filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

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Mustafa Kemak Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girdi. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bu kutlu günde ulu önderimizin hayatının anlatıldığı Atatürk filmi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Atatürk filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...