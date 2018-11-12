Yolcuların araca binmesine engel oldu

Atatürk Havalimanı’nda biri Türk iki kadın turist, uygulamadan UBER aracı çağırdı. Kadınlar araca binmek üzereyken, o esnada taksi durağı kahyası olduğunu iddia eden bir kişinin müdahalesiyle karşılaştılar. UBER sürücüsünün kadınların valizini bagaja koyasına engel olmaya çalışan kişi ile şoför arasında tartışma çıktı.

Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu elinden almaya çalıştı. Kadın turistin “Sen deli misin? Problem nedir?” sözüne karşılık şahıs, “Burada değil dışarıda bineceksiniz” diyerek yolcuların araca binmesini engelledi.



“BAYANLAR OLMASA SENİN AĞZINI BURNUNU KIRARDIM"

Bunun üzerine kadın polis çağırmak istedi. Ardından geri adam atan şahıs, “Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler” diyerek UBER sürücüsünü hem tehdit etti hem de hakaret etti. Tüm bu yaşananlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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