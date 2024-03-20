Atatürk Kültür Merkezi'ne 'BraVo' ödülü

Başkent Moskova’da Bolşoy Tiyatrosu (Büyük Tiyatro) Uluslararası 6. BraVo Profesyonel Müzik Ödülü töreni düzenlendi. Programa çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının yanı sıra yetkilileriyle Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de katıldı.

Törende, Rusya’nın yanı sıra Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Belarus, Hindistan, İran, Güney Afrika ve Mısır’dan opera ve bale sanatçıları ödül aldı.

Yeniden inşa edilerek abidevi bir eser haline getirilen, İstanbul’un sembol yapılarından AKM de 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde; AKM’nin dünya standartlarındaki özelliklerini anlatan bir video gösterildi.

AKM’ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü’nü, merkez adına Büyükelçi Bilgiç aldı.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, AKM’nin İstanbul'un ve Türkiye'nin sanatsal hafızasına kazınmış mimari bir eser olduğuna dikkati çekerek, jüri üyeleri tarafından yılın konser ve tiyatro merkezi seçilmesinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.