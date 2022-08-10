Atatürk Müzeleri II (Afyonkarahisar) 0:00 / 0:00

Atatürk müzeleri ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor.

Genellikle Atatürk’ün yurt gezilerinde konakladığı evlerin daha sonraki yıllarda müze haline getirildiği Atatürk müzeleri, kuruldukları günden itibaren ulusal bir değer halini aldı.

Afyon - Tarihi Milli Park Müdürlüğü Zafer Müzesi

Müze binası, 1913 – 1914’te dönemin belediye başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından yaptırıldı. Hükümet konağıyla birlikte belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere iki katlı ve kârgir olarak Ermeni ustalar tarafından inşa edildi.

Binanın doğuda, batıda ve güneyde olmak üzere üç kapısı bulunmak üzere alt ve üst pencere sayıları birbirine eşit. Alt kat pencereleri basık, üst kat pencereleri sivri kemerli, pencere kenarları ile köşeleri çıkıntılı kesme taştan yapıldı.

Zemin katta on oda, bir toplantı salonu ve sahnesi, üst katta ise sekiz oda, bir antre ve bir büyük salona sahip bina, 27 Ağustos 1922’de Afyon’un düşman işgalinden kurtulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk,İsmet İnönü, Fevzi Çakmak Paşa ve Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından Batı Cephesi karargâh binası olarak kullanıldı. Başkomutan Meydan Muharebesi’nin planlandığı bina, bu bakımdan büyük bir öneme sahip.

1935’te yeni belediye binasının yapılmasının ardından boşaltılan bina, 1985’e kadar çeşitli amaçlarla kullanıldı. 1985’te Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü’ne Zafer Müzesi yapılmak üzere devredildi.

Müzede, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgiler, fotoğraflar, topografik harita, pano, belge ile silahlar, savunma telleri, konserve kutuları gibi savaşta kullanılan malzemeler ile Zafer Anıtı’nın açılışı için özel olarak yaptırılmış gümüş makas olmak üzere 213 adet eser yer alıyor. Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Tevfik Bıyıkoğlu ve diğer komutanların kaldıkları odalar da yeniden düzenlenerek 1995’te hizmet vermeye başladı.