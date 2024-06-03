Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olan Sabiha Özar hayatını kaybetti

        Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olan Sabiha Özar hayatını kaybetti

        Mustafa Kemal Atatürk ile 1923'teki Konya ziyareti sırasında tanışarak orada çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Özar, sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Oğlu Ersun Özar, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        2

        "HAYATI BOYUNCA ATATÜRKÇÜ BİR ÖĞRETMEN OLMAYA ÇALIŞTI"

        Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş. Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı" diye konuştu.

        3

        Sabiha öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti. Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

        4

        CUMHURİYETİN KURULUŞUNA TANIKLIK ETMİŞTİ

        Özar, Ekim 2022'de AA'ya, Cumhuriyet'in ilanından Atatürk ile karşılaşmalarına kadar çok sayıda ilginç anısını aktarmıştı.

        Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirdiğini anlatan Özar, Büyük Önder'i, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikasının açılışında da görme fırsatı bulduğunu belirtmişti.

        5

        Özar, Cumhuriyetin ilan edildiği dönemle ilgili anılarını da anlatmış, Cumhuriyet rejimine geçileceğinin sinyallerinin daha önceden verildiğine işaret etmişti. Cumhuriyetin ilanı için Atatürk'e minnettar olduklarını belirten Özar, tanık olduğu bayramlar içinde Ankara'da Numune Kız Ortaokulu öğrencisiyken katıldığı Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarını unutamadığını dile getirmişti.

        6

        AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Özar'ı 22 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sohbet etmişti. Özar'ın cenaze programının daha sonra belli olacağı belirtildi.

        #mustafa kemal atatürk
        #sabiha özar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu