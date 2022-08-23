Ateşi Kim İcat Etti ve Hangi Devirde Bulundu?

Ateşin icadı, insanlığın ömrünü uzatmış ve insanların etrafında toplanabilecekleri bir alan yaratmıştır. Bu açıdan ilkel atalarımızın sosyalleşmesine büyük bir katkı sunduğu aşikâr olan ve insanlığın istediği an bir ışık ve ısı yaratabilmesini sağlayan ateş ne zaman bulundu? İşte, ateşin icadı ya da kontrol altına alınması ile ilgili tüm detaylar…
Ateş Ne Zaman Bulundu?
İnsanlığın ateşle ilk tanışmasının, binlerce yıl önce dünyaya yıldırım düşmesi sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar keşfedilmiş olan en eski ateş kalıntısı ise yaklaşık 476 milyon yıl öncesine aittir. Yeryüzünde bu ve buna benzer birçok ateş kalıntısına rast gelmek mümkündür.
Ateşi Kim Buldu?
Ateşi bilinçli olarak kontrol altına alabilen tek canlı türü ise insandır. Bazı bilim insanları, ateşin kontrol altına alındığı tarih olarak 1.7 milyon yıl öncesini işaret etmektedir. Fakat bu döneme ait ateş izleri oldukça yetersiz ve belirsiz olduğu için bu iddialar kısmen çürütülmüştür.
Ateşin insan tarafından kontrol altına alınıp kullanılmasına dair en net veri 2016 yılında Philosophical Transactions of the Royal Society B. dergisinde yayınlanan makaleye dayanmaktadır. Buradan edindiğimiz bilgilere göre Afrika, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 400 bin sene öncesini gösteren arkeolojik çalışmalarda ateşe çok sık rastlanmaktadır.
Bu bulgular ışığında ateşin; bundan 400 bin sene önce ortada Homo sapiens yani bizler yokken Homo erectus tarafından ilk kez kontrol altına alındığını ve yaklaşık 125 bin sene önce de birçok farklı insan türü tarafından kullanılmaya başlanmış olduğunu söyleyebiliriz.
Ateşin bulunması ya da kontrol altına alınması insanlık tarihinin belki de en önemli buluşudur. Ateşin bulunuşu ile yaşamın her anında gerek ısı gerekse de bir ışık kaynağı yaratabilmek ve genellikle gündüzleri avlanan bir tür olan insan için gece de avlanabilmek mümkün bir hale gelmiştir. Tüm bunların yanında korkulan diğer avcı türlerinin ateşten korktukları keşfedilmiş ve bu durum insana doğa karşısında büyük bir avantaj sağlamıştır. Tüm bu bilgiler ateş neden bulundu sorusuna iyi bir cevap olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tüm bunların yanında ateşin kontrol edilmesi evrimsel biyoloji alanında da önemli çalışmalara konu olmuştur. Ateşle birlikte, çiğ tüketildiğinde sindirilmesi zor olan besinler pişirilmiş; besinlerin içinde bulunan kimyasallar parçalanmış ve bu durum da sindirimi kolaylaştırmıştır. Ham haliyle zehirli olan bazı besinler pişirilmiş ve ateş yoluyla zehirlerinden arındırılarak tüketilmiştir. Tüm bu gelişmelerin neticesinde daha yüksek ve verimli bir enerji kaynağına sahip olunmuştur.
Ateşin bulunması ile değişen beslenme tipi insan beyninin evrimi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Ateşle birlikte gelen bu yeni diyet tipiyle sindirim kolaylaşmış ve bağırsak yapısı küçülürken insan beyni irileşmeye başlamıştır. Tüm bunların yanında insanın yüz ve çene yapısı da önemli bir değişim göstermiştir.
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