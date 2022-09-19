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Athena Hakan'dan üzücü haber: Lenfoma kanserine yakalandı! Athena Hakan sağlık durumu nasıl?

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi amaçlı bir süredir konserlere de çıkmayan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında, "Athena Hakan sağlık durumu nasıl?" aramaları hız kazandı. İşte Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi olan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında merak edilenler...

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  • Athena Hakan'dan üzücü haber: Lenfoma kanserine yakalandı! Hakan Özoğuz sağlık durumu nasıl?

    Sevilen müzik grubu üyelerinden Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un Lenfoma kanserine yakalandığı öğrenildi. 45 yaşındaki Athena Hakan geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi. Peki Athena Hakan sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Özoğuz'un sağlık durumundan son gelişmeler...
  • Athena Hakan'dan üzücü haber: Lenfoma kanserine yakalandı! Hakan Özoğuz sağlık durumu nasıl?

    ATHENA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.

    Tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

     
  • Athena Hakan'dan üzücü haber: Lenfoma kanserine yakalandı! Hakan Özoğuz sağlık durumu nasıl?

    Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.

     

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