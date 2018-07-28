Beşiktaş sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile yeniden anlaştı. Siyah-Beyazlılar'ın Kanadalı futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Atiba Hutchinson'ın adı Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Göztepe ile de anılmıştı. Peki; Atiba Hutchinson kimdir, kaç yaşında? İşte Atiba Hutchinson'un futbol kariyeri...

ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?

Atiba Hutchinson (d. 8 Şubat 1983, Ontario) Orta saha mevkinde forma giyen Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı millî futbolcudur.

Toronto Lynx

Hutchinson, Futbol hayatına 2002 yılında Kanada'nın Toronto Lynx'de başladı.

Östers IF

2003 yılından İsveç'in Östers IF takımına transfer oldu.

Helsingborgs IF

İsveç'de göstermiş olduğu performans ile 6 ay futbol oynadığı Östers IF takınında £1.32 milyon karşılığında Helsingborgs IF'ye transfer oldu.

F.C. Copenhagen

2005-2006 İsveç de 2 yıl futbol oynadıktan sonra, 2005-2006 sezonu devre arasında Danimarka'nın köklü kulüplerinden F.C. Copenhagen'a transfer oldu.

16 Şubat 2006'da Royal League'de Kalmar FF ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk golünü kaydetti. Nisan ayında kazandıkları Royal League, Hutchinson'un Kopenhag'daki ilk kupası oldu. 7 Mayıs 2006'da ise lig şampiyonluğu yaşadı.

İlk tam sezonu olan 2006-07'de 32 maça çıkıp 3 gol kaydeden futbolcu, Kopenhag ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterdi. Celtic Glasgow'u 3-1 yendikleri grup maçında 1 gol atmıştı. Hutchinson, Danimarka Kupası'nda da finale kalan takımı 15. dakikada 1-0 öne geçirse de kupayı Odense BK'ya 2-1 yenilerek kaptırdılar. Sezon sonunda bir kez daha lig şampiyonu oldular. Bir sonraki sezon bu sefer UEFA Kupası gruplarında oynarken, ligde attığı 8 golle dikkat çekti.

2007-08 sezonunda 31 lig maçı (8 gol, 1 asist) ve 10 Avrupa Kupaları maçı (1 asist) olmak üzere 41 maçta Kopenhag forması giymiş ve bu maçlarda 8 gol atıp, 2 de asist yapmıştır.

2008-09 sezonunda hem lig hem kupayı kazanarak duble yaptılar. Atiba Hutchinson, 33 lig maçı (6 gol, 2 asist), 3 DBU Pokalen kupası, 12 Avrupa Kupası (2 gol, 2 asist) olmak üzere 47 maçta forma giymiş, 8 gol, 4 asist ile takımına katkı yapmıştır.

Son sezonu olan 2009-10'da ise bir lig şampiyonluğu daha kazandı. Sezon sonunda "yılın futbolcusu" seçilme başarısı gösterdi. Ödülü 15 Kasım 2010'da Franz Beckenbauer tarafından takdim edildi. Bu ödüle layık görülen ilk Kanadalı futbolcuydu. Toplamda ise 126 lig maçı (20 gol, 7 asist), 5 DBU Pokalen kupası ve 44 Avurpa Kupası (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi) olmak üzere (3 gol, 4 asist), 175 maçta forma giymiş, 23 gol ve 11 asist yapmıştır.

Danimarka de de 4 bucuk yıl futbol oynadıktan sonra, 22 Nisan 2010 tarihinde ünlü Hollanda kulübü PSV Eindhoven transfer oldu.

PSV Eindhoven ilk sezonda 33 lig maçında ilk onbirde forma giyen Hutchinson, 2 gol 4 asist yapmayı başardı. 4 Kupa maçı ve 13 de Avrupa kupaları olmak üzere 50 maçta forma giymiş 2 gol 4 asist yapmıştır.

PSV Eindhoven'daki 2. sezonunda orta saha dışında sağ bek olarak da forma giymeye başlamıştır. Sakatlık sebebi ile 2.sezonunda ancak 14 lig maçında forma giymiş ve 2 asist yapmıştır. 3 Hollanda KNVB Beker kupası ve 4 Avrupa kupası olmak üzere 21 maçta Eindhoven forması terleten Hutchinson bu maçlarda 2 asist yapmıştır.

PSV Eindhoven'daki son sezonunda ağırlıkta sağ bek olarak forma giydi.

2013-2014 sezonunda Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile Beşiktaş 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre, tecrübeli oyuncuya 2 sezon için toplam 2 milyon euro garanti ücret ödenecek. Atiba Hutchinson ayrıca, her sezon için 10'ar bin euro maç başı ücret alacak.

İlk sezonunda 30 Süper Lig forma giyen Hutchinson 1 gol 4 asistle oynadı. 1 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa kupasında forma giyen Hutchinson toplamda 33 maçta Beşiktaş forması giydi 1 gol atıp 4 de asist yapma başarısını gösterdi.

ikinci sezonunda da ilk sezonunda olduğu gibi takımın değişmez oyuncusu olmayı başardı. 2014-15 Süper Lig sezonunda 11 Lig maçında forma giyip 2 de asist yapmıştır. 8 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 19 maçta forma giymiştir.

4 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hutchinson, Beşiktaş'la tekrar 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada;

“ Futbol takımımız oyuncusu Atiba Hutchinson’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya; 2015-2016 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, 2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir. Futbolcu, her bir sezonda 30 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek oynaması halinde her bir sezon için 200.000 Avro ek prime hak kazanacaktır. ”denildi.

Spor Toto Süper Lig 2015/2016 Hasan Doğan Sezonu Atiba Hutchinson İstatistikleri:

En Çok Pas Yapan Futbolcu (2161 Pas)

En Çok İsabetli Pas Yapan Futbolcu (2004 İsabetli Pas)

En Çok Top Kazanan Futbolcu 258 Top (Kazanma) ile zirvede yer aldı.

Millî takım kariyeri

Hutchinson, Peru millî takıma karşı Kanada formasıyla.

Kanada millî takımın çeşitli yaş guruplarında forma giyen Atiba Hutchinson 2001-2003 yılları arası Kanada U-20 ile 19 maçta forma giymiştir. Hutchinson 2001-2003 yıllarında Kanada U-20 ile FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda forma giydi. 2002-2004 yıllarında ise Kanada U-23 ile 10 maçta Kanada formasını ıslatmıştır.

İlk maçında Ocak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkan Atiba Hutchinson, 2003-2014 yılları arasında 11 yılda 69 maçta Kanada A millî takım formasını giymiş, 5 gol atıp, 1 de asist yapmıştır.

17 Aralık 2010 tarihinde ilk kez Atiba Kanada Futbol Federasyonu tarafından Yılın Erkek Futbolcusu seçildi.

12 Aralık 2012 tarihinde Atiba Hutchinson bir kez daha Kanada Futbol Federasyonu tarafından Yılın Erkek Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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