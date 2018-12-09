Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında aldıkları 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında iki sert açıklama yaptı. Kulüp yöneticisi Recep Çınar, Mete Kalkavan'ın tehdit edildiğini dile getirirken resmi internet sitesinden de bir açıklama yapılarak "Aykut Kocaman baş tacımızdır" ifadeleri kullanıldı.
Çınar yaptığı açıklamada, dün oynanan maçta hakem Mete Kalkavan'ın kendini, Trabzonlulara affettirmek istediğini ve bu minvalde aldığı kararlarla takımı rahatlattığını savundu.
Trabzonspor'un karşılaşmanın 73. dakikasına kadar bir tek pozisyona dahi giremediğini iddia eden Çınar, şunları kaydetti:
"Hakem Mete Kalkavan, VAR'a gidilmesine rağmen, VAR hakemlerinin onay vermediği bir pozisyonda, tepki çekmemek ve sosyal medyada linç yememek için penaltıda inat etmiştir. Sadece Trabzonsporla oynadığımız maçta değil, daha önce defalarca skora direkt etki eden kararlarla puan kayıplarımızın nedeni olmuştur. İç sahada oynadığımız bir karşılaşma sonrasında çaldığı düdüklerle hem taraftarlarımızı, hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi çileden çıkaran, 'Korkaksın' dediği için de kaptanımızı oyundan atan, neticesinde Konya'da senelerdir 'istenmeyen adam' olarak hafızalara kazınan Mete Kalkavan, bir kez daha böylesine bir maçın skorunu bizzat kendisi tayin etmiştir. Ancak bu tavrının sebebi herkes tarafından bilinmektedir."
Çınar, hakem Kalkavan'ın, maçtan önce farklı platformlarda yapılan algı operasyonlarından etkilenmediğine ve iyi niyetli olduğuna kimsenin kendilerini inandıramayacağını söyledi.
"HAKEM, TEHDİT EDİLMİŞTİR"
"Tüm Türkiye’nin gözleri önünde bir hakem, resmen bir kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayla tehdit edilmiş, ardından büyük bir öfke operasyonu başlatılmıştır ve operasyonun hedefindeki hakem bu tehdit karşısında maalesef dik duramamıştır." diyen Çınar, "Kısacası Mete Kalkavan'ın Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır. Hal böyleyken, müsabakanın hakeminin kararları ve maç öncesinde yaşananlar göz önüne alındığında, bundan böyle bütün kulüpler bu açıklamadan cesaret alarak, baskı kurmak istedikleri hakemlerin üzerine bu şekilde korkmadan gideceklerdir. Çünkü ortada bu strateji izlenerek alınan puanlar, yanlı ve yanlışlarla dolu bir yönetim mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.
"HAKEM METE KALKAVAN NEDEN KORKMUŞTUR?"
Atiker Konyaspor camiası olarak Mete Kalkavan'a bazı sorularının olduğunu ifade Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hakem Kalkavan neden korkmuştur? Korkusunun asıl sebebi kırmızı montlular mı, stadyumda saatlerce rehin konulma endişesi mi, sosyal medyada yaşayacağı linç mi, yoksa resmi siteden yapılacak tehdit dolu yeni bir açıklama mı? Hakemler elbette hata yapacaktır. Bunun farkındayız ve kabul ediyoruz. Ancak yoktan var edilen bir pozisyonla futbolcularımızın, emeklerini, mücadelesini bu kadar kolay ve bu kadar basit bir şekilde hiç kimse heba edemez. Maç öncesinde hakem arkadaşa yönelik hakaret sınırlarını aşan söylemlerin, tehditlerin ve küfürlerin karşılık bulduğunu üzülerek görüyoruz. Süper Lig'de maçlara çıkan bir hakem nasıl olur da böylesine tehditkar açıklamaların etkisinde kalır anlamakta zorlanıyoruz."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.