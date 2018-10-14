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Atiker Konyasporlu taraftarlardan köy okuluna destek

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Ereğli ilçesindeki bir köy anaokulundan gelen yardım çağrısına kulak vererek, bir yıllık okul malzemesi ve oyuncak ihtiyacını karşıladı

14 Ekim 2018 Pazar, 11:40 | Güncelleme:

AA'da yer alan habere göre Yeşil-beyazlı taraftarların kurduğu Nalçacı Gençlik Derneğinin başkanı Ertan Soğancı yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal medyada gördükleri bir yardım mesajından etkilenerek bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Soğancı, Ereğli ilçesi Zengen köyünde okuyan anaokulu öğrencilerinin bazı ihtiyaçları olduğunu öğrenip, hemen harekete geçtiklerini belirtti.

Soğancı, anaokulu öğrencilerinin bir yıllık okul malzemesi ile oyuncak ihtiyaçlarını karşıladıkların belirterek, her zaman öğrenci ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bundan sonra da benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Soğancı, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen bu güzel sosyal sorumluluk projesinde emeği geçen Oyuncaksız Çoçuklar İçin Derneği ve Diriliş Güvenlik'e teşekkür ediyoruz. Bizlere bu konuda yardımcı olan okul müdürü ve sınıf öğretmeni Sakine Köse hocamız ile tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu öğrenci kardeşlerimiz artık yalnız değil. Nalçacı taraftar grubu olarak maddi ve manevi her zaman bu kardeşlerimizin yanındayız."

Soğancı, ilerleyen günlerde okula tekrar ziyarette bulunacaklarını aktararak, "Öğrencilerin anaokulu olarak kullanacakları derslikleri yok. İnşallah okula derslik yapmayı da düşünüyoruz. Bu konuda da Konya'daki hayırsever iş adamlarımızdan destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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