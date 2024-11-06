Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev! - Futbol Haberleri

        Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev!

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda oturan ve karşılaşma sonrası iki takımın da tepkisini çeken Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova-Dinamo Minsk maçını yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartışılan hakeme UEFA'dan görev!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

        Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda TSİ 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

        Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

        Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahça maçının VAR koltuğunda oturmuş, karşılaşma sonrası iki takımın da tepkisini çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü