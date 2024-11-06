Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda TSİ 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahça maçının VAR koltuğunda oturmuş, karşılaşma sonrası iki takımın da tepkisini çekmişti.