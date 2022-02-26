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Atiye'den 'Allem Kallem'

'Ses Seda Yok" şarkısı ile kasım ayında geri dönüş yapan Atiye, bu kez arayı uzatmadan "Allem Kallem" isimli albümden ikinci single'ı dinleyicisiyle paylaştı

Atiye'den 'Allem Kallem'
Atiye'den 'Allem Kallem'
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HABERTURK.COM

Fusion pop başlığı altında farklı müzik tarzlarının bir arada harmanlandığı "Allem Kallem", geniş ritmik kombinasyonlarıyla da öne çıkarken aynı zamanda kıpır kıpır ve coşkulu bir şarkı olma özelliği taşıyor.

Şarkının sözleri Sibel Algan'a, müziği ve düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait. Eğlenceli sözleriyle dikkat çeken "Allem Kallem"de artık aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde 10 yıldan fazla süredir iş birlikteliği yaptığı en yakın arkadaşı ile çalıştı.

Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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