Atiye ikinci kez anne oldu

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2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz mayıs ayında da ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.

Haziran ayında babası ve kızıyla görüntülenen şarkıcı, "Allah’a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam” ifadelerini kullanmıştı.