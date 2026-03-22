        Haberler Gündem Güncel Atlara eziyete temizlik cezası! | Son dakika haberleri

        Atlara eziyete temizlik cezası!

        Adana'da atlara eziyet eden 2 kişi hakkında dikkat çeken bir ceza verildi. Olayda adli kontrol kararı ile serbest bırakılan şüphelilere haftanın bir günü hayvan barınağı temizleme yükümlülüğü getirildi

        Giriş: 22.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Adana'da Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, şüphelilere ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağı temizleme yükümlülüğü getirildi.

        İHA'nın haberine göre merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet birimleri tarafından çalışma başlatılmış, atların sahipleri olduğu değerlendirilen A.U. (25) ile Ö.A. (26) gözaltına alınmıştı.

        ATLAR KORUMA ALTINA ALINDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi. Öte yandan, olayda söz konusu olan atların koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

