Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atmıştı... Mersin'de gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen M.A., Mersin'de gözaltına alındı
Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:29
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan’ın (17) ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin'de gözaltına alındı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
DHA'daki habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine M.A. tarafından mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında M.A., Mersin’in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheliye ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
