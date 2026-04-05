        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. En yakın rakibi Real Madrid'in Mallorca'ya 2-1 yenildiği ve 69 puanda kaldığı haftada fırsatı değerlendiren lider Barcelona, puanını 76'ya çıkardı. Katalan ekibi, 42'de Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle galip geldi. 45+7. dakikada Nicolas Gonzalez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Atletico Madrid ise 57 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Lider Barça, Lewandowski'yle farkı açtı!

        İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

        Katalan devine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 42'de Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski attı. Atletico Madrid'in tek golünü ise 39. dakikada Giualiano Simeone kaydetti.

        BARÇA, ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

        Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid'in yenildiği haftada zirvede puan farkını 7'ye yükseltti.

        Atletico Madrid ise 57 puan ile 4. sırada kaldı.

        BARCELONA İLE ATLETİCO MADRİD, BU KEZ DEVLER LİGİ'NDE KARŞILAŞACAK

        Barcelona, hafta içinde Atletico Madrid ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ardından derbide Espanyol'u konuk edecek.

        Atletico Madrid ise Barcelona maçı sonrası bu kez Sevilla deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk İran'da vurulan köprüde

        İran'ın en büyük köprüsü ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin İran'dan son gelişmeleri aktardı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
