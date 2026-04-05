Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. En yakın rakibi Real Madrid'in Mallorca'ya 2-1 yenildiği ve 69 puanda kaldığı haftada fırsatı değerlendiren lider Barcelona, puanını 76'ya çıkardı. Katalan ekibi, 42'de Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle galip geldi. 45+7. dakikada Nicolas Gonzalez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Atletico Madrid ise 57 puanda kaldı.
Katalan devine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 42'de Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski attı. Atletico Madrid'in tek golünü ise 39. dakikada Giuliano Simeone kaydetti.
BARÇA, ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid'in yenildiği haftada zirvede puan farkını 7'ye yükseltti.
Atletico Madrid ise 57 puan ile 4. sırada kaldı.
BARCELONA İLE ATLETİCO MADRİD, BU KEZ DEVLER LİGİ'NDE KARŞILAŞACAK
Barcelona, hafta içinde Atletico Madrid ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ardından derbide Espanyol'u konuk edecek.
Atletico Madrid ise Barcelona maçı sonrası bu kez Sevilla deplasmanına gidecek.