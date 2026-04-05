Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Katalan devine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 42'de Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski attı. Atletico Madrid'in tek golünü ise 39. dakikada Giualiano Simeone kaydetti.

BARÇA, ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid'in yenildiği haftada zirvede puan farkını 7'ye yükseltti.

Atletico Madrid ise 57 puan ile 4. sırada kaldı.

BARCELONA İLE ATLETİCO MADRİD, BU KEZ DEVLER LİGİ'NDE KARŞILAŞACAK

Barcelona, hafta içinde Atletico Madrid ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ardından derbide Espanyol'u konuk edecek.

Atletico Madrid ise Barcelona maçı sonrası bu kez Sevilla deplasmanına gidecek.