İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli oyuncu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
LaLiga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Civitas Metropolitano Stadı'nda Getafe'yi konuk etti.
Atletico Madrid, 62. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 83. dakikada penaltıdan Enes Ünal'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Milli futbolcu, bu sezon 20. lig maçında 6. golünü kaydetti.
Bu sonuçla 4. sırada bulunan Atletico Madrid 35, düşme hattındaki Getafe ise 18 puana yükseldi.
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