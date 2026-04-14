Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs'ta tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 2 kişinin öldüğü olay sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık tarafından 3 şüphelinin 'Taksirle Ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından yargılanması istendi. Hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hastaların vücuduna diyaliz sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiğinin tespit edildi. (İHA)