        Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor. Camp Nou'da oynanan ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Atletico Madrid, yarı final kapısını araladı. Barcelona zorlu deplasmanda avantajlı skoru elde edip, bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Atletico Madrid - Barcelona mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid - Barcelona maçı canlı yayın bilgilsi ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 23:18 Güncelleme:
        1

        Atletico Madrid - Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nin favorileri arasında gösterilen, Barcelona ilk maçta rakibine mağlup olarak süpriz bir sonuca imza atmıştı. Atletico Madrid skor avantajını koruyup bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Kritik mücadele Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid - Barcelona rövanş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Atletico Madrid - Barcelona maçı 14 Nisan 2026 Salı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

        Kritik mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

        3

        ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI MAÇI CANLI İZLE

        Atletico Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı maç saati yaklaştıkça sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Atletico Madrid Barcelona maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Atletico Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez

        Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Araujo, Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin, Rashford; Lewandowski

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
