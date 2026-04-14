        Atletico Madrid- Barcelona Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. İlk maçta Camp Nou'da 2-0 mağlup olan Barcelona, bu kez Madrid deplasmanında turu çevirmek için sahaya çıkacak. Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde uzun süredir devam eden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu özlemine son vermek için sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı saat, yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki Atletico Madrid – Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları…

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:11 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İspanyol ekibi yeniden karşı karşıya geliyor. İlk maçta Atletico Madrid, Barcelona karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle avantajı eline almış ve rövanş için güçlü bir konum elde etmişti. Evinde oynayacağı bu kritik mücadelede Atletico Madrid, taraftar desteğini arkasına alarak yarı final biletini garantilemeye çalışacak. Futbolseverler ise dev karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11’lerini merakla araştırıyor. Peki Atletico Madrid – Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadelenin detayları ve muhtemel 11'ler

        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Atletico Madrid- Barcelona maçı 14 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Metropolitano'da oynanacak rövanş mücadelesi dijital platform tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak.

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Alvarez, Griezmann

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Garcia, Kounde, Araujo, Martin, Cancelo, Garcia, Pedri, Yamal, Lopez, Rashford, Lewandowski

        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla tabii platformuna üye olup mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr

        TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Tabii platformunda aynı anda iki cihazdan izleme özelliği, tabii orijinal içerikleri ve tabii spor kanalları mevcuttur.

        Bu içerikler kapsamında aylık premium üyelik ücreti 99 lira dır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede

        İstanbul'da ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli, Adli Tıp Kurumu ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!