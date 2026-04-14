Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. İlk maçta Camp Nou'da 2-0 mağlup olan Barcelona, bu kez Madrid deplasmanında turu çevirmek için sahaya çıkacak. Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde uzun süredir devam eden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu özlemine son vermek için sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı saat, yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki Atletico Madrid – Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları…
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Barcelona maçı 14 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak rövanş mücadelesi dijital platform tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Alvarez, Griezmann
BARCELONA MUHTEMEL 11
Garcia, Kounde, Araujo, Martin, Cancelo, Garcia, Pedri, Yamal, Lopez, Rashford, Lewandowski
