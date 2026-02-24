Canlı
        Atletico Madrid - Club Brugge: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Sörloth hat-trick yaptı, Atletico turladı

        Atletico Madrid - Club Brugge: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 3-3'ün rövanşında ağırladığı Club Brugge'ü 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. İspanyol ekibinde üç gol atarak hat-trick yapan Alexander Sörloth maça damgasını vururken, diğer gol Johnny Cardoso'dan geldi.

        Habertürk / İHA
        Giriş: 24.02.2026 - 22:59
        Atletico, Sörloth'la turladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan İspanyol devi, rövanşta elde ettiği 4-1'lik galibiyetle son 16 biletini kaptı.

        Atletico, ikinci maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti. Sörloth'un golüne Brugge ekibi 36'da Joel Ordonez ile karşılık verdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Atletico, 2. yarıya da golle başladı. Johnny Cardoso'nun golüyle ikinci kez öne geçen Diego Simeone'nin öğrencileri 76'da Sörtloth ile bir gol daha buldu. Alexander Sörloth, 87. dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Norveçli golcü böylelikle hat-trick yapma başarısı gösterdi.

        İspanyol ekibi müsabakayı 4-1'lik skorla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

