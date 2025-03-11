Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde bir kez daha Madrid derbisi yaşanacak. İki ezeli rakip Atletico Madrid ve Real Madrid çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. İki takımın dev mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. ''Dev derbide Arda Güler oynayacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
Atletico Madrid - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1’lik skorla kazanan Real Madrid, bu avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak isterken, Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Madrid derbisi detayları…
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 12 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
MUHTEMEL 11’LER
ATLETİCO MADRİD: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez
REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi.
Atletico Madrid ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in bu akşam oynanacak mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.
REAL MADRİD AVANTAJI KAPTI, ATLETİCO MADRİD ZOR DURUMDA!
Kritik rövanş maçında, Real Madrid'e tur için beraberlik yetiyor. İlk maçı 2-1 kazanan Ancelotti'nin ekibi, avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Atletico Madrid'in ise çeyrek finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Eğer Simeone'nin öğrencileri maçı tek farkla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, tur atlayan takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.