Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerel seçim sonuçlarının tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.

Baran, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Sonuçların, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçim bittiğine göre, artık ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. 2023 hedefleri ile 2051 ve 2071 vizyonu önümüzde duruyor. Ülkemizi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemimiz ekonomi olmalı. 4,5 yıl seçimsiz bir dönem yaşayacağız. Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yapısal dönüşümü sağlayacağımız ve katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen, ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmemiz gerekiyor. Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamak için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye’yi, küresel ligde hak ettiği konuma getirelim. Daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Tüm Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım."