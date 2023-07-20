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        Haberler Gündem Eğitim ATT İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları 2023: Üniversitelerin ATT taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

        2023 İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları: Üniversitelerin ATT taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

        Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ATT bölümü TYT puanı ile alım yapan bölümlerden birisi. Peki, 2023 İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 17:28
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        YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de İlk ve Acil Yardım bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, İlk ve Acil Yardım bölümü TYT puanıyla alım yapan bölümlerden birisi. Peki, 2023 ATT bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar

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        2023 ATT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

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        GEÇTİĞİMİZ YILIN ATT TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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