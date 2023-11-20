Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Aura gerçek midir? Bir insanın gerçekten aurası güçlü olabilir mi?

        Aura gerçek midir? Bir insanın gerçekten aurası güçlü olabilir mi?

        Aura kişilerin etraflarındaki enerji alanını temsil eden bir kavram olarak nitelendirilir. Birçok insan aura renklerini veya enerjilerini hissettiğini öne sürer ancak bu deneyimler kişisel inançlara ve duygusal durumlara dayandırılır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİLİMSEL AÇIDAN AURA KANITLANAMAMIŞTIR

        Modern bilim, auranın varlığını kanıtlayamamıştır ve çoğu bilim insanına göre aura fenomeni psikolojik veya duygusal deneyimlerle ilişkilendirilir. Birçok kişi için bir deneyim olan aura bilimsel açıdan kesin bir gerçeklik taşımamaktadır.

        2

        Öte yandan aura çalışmalarına yönelik uzmanlar tarafından, biyoenerji, reiki, enerji şifacılığı, enerji tıbbı gibi isimlerle eğitimler veriliyor. Bu çalışmalara göre aura insan vücudunu ve tüm canlıları tamamen çevreleyen bir enerjidir. Aura vücudun çalışma sistemini etkiler ve enerji aktarımı ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği yönünde çalışmalar bulunur.

        3

        Modern bilim ve tıpta ise aura isimli bir enerji yoktur. Bilime göre kişileri enerjiden ziyade bakteri, genetik faktörler, yaşam koşullları ve beslenme faktörleri hasta eder. Ancak kimi uzmanlara göre hastalıklar enerji yoluyla "Aurasomaterapi ya da Aura-Soma" adı altında tedavi edilebiliyor. Yine de auranın kanıtlanmış bilimsel verisi yoktur.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım