Haberler Yaşam Aura gerçek midir? Bir insanın gerçekten aurası güçlü olabilir mi?

Aura gerçek midir? Bir insanın gerçekten aurası güçlü olabilir mi? Aura kişilerin etraflarındaki enerji alanını temsil eden bir kavram olarak nitelendirilir. Birçok insan aura renklerini veya enerjilerini hissettiğini öne sürer ancak bu deneyimler kişisel inançlara ve duygusal durumlara dayandırılır. Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02 facebook

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BİLİMSEL AÇIDAN AURA KANITLANAMAMIŞTIR Modern bilim, auranın varlığını kanıtlayamamıştır ve çoğu bilim insanına göre aura fenomeni psikolojik veya duygusal deneyimlerle ilişkilendirilir. Birçok kişi için bir deneyim olan aura bilimsel açıdan kesin bir gerçeklik taşımamaktadır.

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Öte yandan aura çalışmalarına yönelik uzmanlar tarafından, biyoenerji, reiki, enerji şifacılığı, enerji tıbbı gibi isimlerle eğitimler veriliyor. Bu çalışmalara göre aura insan vücudunu ve tüm canlıları tamamen çevreleyen bir enerjidir. Aura vücudun çalışma sistemini etkiler ve enerji aktarımı ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği yönünde çalışmalar bulunur.

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Modern bilim ve tıpta ise aura isimli bir enerji yoktur. Bilime göre kişileri enerjiden ziyade bakteri, genetik faktörler, yaşam koşullları ve beslenme faktörleri hasta eder. Ancak kimi uzmanlara göre hastalıklar enerji yoluyla "Aurasomaterapi ya da Aura-Soma" adı altında tedavi edilebiliyor. Yine de auranın kanıtlanmış bilimsel verisi yoktur.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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