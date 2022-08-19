Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden sarı lacivertliler, son olarak Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. İşte maçın özeti ve golleri...

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta Avusturya'da Austria Wien'e konuk oldu.

Maça hızlı başlayan temsilcimiz 8. dakikada 1-0 öne geçti. Gelişen hızlı atakta Rossi'nin taşıdığı topta ceza sahasının solunda buluşan Joshua King, uzak köşeye şık bir plase yaparak skoru 1-0'a getirdi.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve temsilcimiz soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelede dakikalar 83'ü gösterirken Austria Wien 10 kişi kaldı. 49'da ilk sarı kartını gören Lucas Galvao takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Temsilcimiz 89. dakikada rahatlayan golü de buldu. Sol kanattan gelişen atakta altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun, çalımını attıktan sonra skoru 2-0'a getirdi maçın sonucunu da söyledi.

Fenerbahçe, 25 Ağustos'taki rövanş karşılaşmasına 2 farklı avantajla çıkacak.