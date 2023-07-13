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        AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. Sınava katılan öğrenciler tarafından sonuçlar heyecan içinde bekliyor. İşte "AUZEF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunın yanıtı ile konuya ilişkin merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 15:37
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        Sınav katılımcıları tarafından AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi (AUZEF) resmi adresi üzerinden bütünleme sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. İşte AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

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        AUZEF TELAFİ SINAVLARI SONA ERDİ!

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

        Söz konusu sınavlara final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler katılım sağladı.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF takvimine göre, AUZEF telafi sınavı sonuçları, 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

        Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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        SINAV İTİRAZ SÜRECİ

        Bütünleme (Telafi) sınavında aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %70 oranında etkileyecektir.

        Çevrim içi Bütünleme (Telafi) sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.

        İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.

        5

        ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

        Mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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