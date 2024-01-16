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        Haberler Gündem Eğitim AUZEF harf notları açıklandı! AUZEF harf notlarına nereden ve nasıl bakılır? AUZEF harf notu sorgulama ekranı

        AUZEF harf notları açıklandı! AUZEF harf notu sorgulama ekranı

        AUZEF harf notları, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün (16 Ocak) açıklanan AUZEF harf notları ile beraber, sınava giren binlerce öğrenci ilk dönemi tamamlamış oldu. Şimdi, final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavında bir kez daha şansını deneyecek. AUZEF harf notlarının açıklanmasıyla kesinleşen akademik tablo sonrasında gözler AUZEF bütünleme sınavı tarihine çevrildi. İşte, AUZEF harf notları sorgulama ekranı ile bütünleme sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:00
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        AUZEF harf notları... Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final haftası harf notları açıklandı. 2023-2024 eğitim yılı, güz dönemi final sınavları tamamlanmış ve geçtiğimiz günlerde sınav sonuçları öğrencilere açılmıştı. Bugün (16 Ocak Salı) günü AUZEF harf notları açıklandı. AUZEF final haftasında geçerli notu alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girecek. İşte, AUZEF harf notu sorgulama ekranı ve AUZEF bütünleme sınavı tarihi...

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        AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI!

        2023-2024 eğitim yılı güz dönemi final haftası harf notları açıklandı. Harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak görüntülenebiliyor.

        AUZEF HARF NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav merkezi tercihleri işlemleri 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TERCİHİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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