AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulanıyor. AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak. Peki AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?