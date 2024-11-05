Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüle! 2024 2025 İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?

        AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüle! İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin AUZEF vize sınavları tamamlandı. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Öğrenciler sınav sonuçları öncesinde duyurulan AUZEF soruları ve cevapları ile puan hesaplaması yapabilecek. Peki AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme nasıl yapılır? 2024 2025 AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulanıyor. AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak. Peki AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        2

        AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.

        Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

        3

        AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı