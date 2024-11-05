AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüle! İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin AUZEF vize sınavları tamamlandı. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Öğrenciler sınav sonuçları öncesinde duyurulan AUZEF soruları ve cevapları ile puan hesaplaması yapabilecek. Peki AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme nasıl yapılır? 2024 2025 AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?
AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulanıyor. AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak. Peki AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.
Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.