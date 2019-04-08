15 Nisan tarihi itibariyle trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağı başlayacak. Bu yıl av mevsiminde balığın bol çıktığını ifade eden balıkçılar, tezgahlardaki balık bolluğunun balık fiyatlarına da yansıdığını söyledi. Balıkçılar, av yasaklarının başlamasıyla fiyatlarda artış olacağını ifade etti.
Balık mevsiminin bereketli geçtiğini ifade eden 25 yıllık balıkçı Melih Kayıkçı, "Balık bolluğu yaşandı. Tezgahlardaki balık bolluğu, balık fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlarımız bu kış uygun fiyatlarla bol bol balık yedi. 15 Nisan'da av yasakları başlayacak.
Fiyatlarda çeşitlerdeki azalma sebebiyle artma olacak. Yaklaşık bir ay sonra bizim sardalye balığımız başlar. İnşallah bu sene bol olmasını umut ediyoruz. Geçen seneye göre bu yıl balık fiyatları düşüktü. Geçen yıl sarıkanatın kilosu 50-60 liradan aşağı düşmedi. Lüferin kilosu 120-130 lira civarındaydı. Bu yıl ise sarıkanatın fiyatı 25-30 lira arasında, lüferi ise 70-80 lira arasında sattık. Bu yıl tezgahlardaki balık fiyatları uygundu. Sezon da bereketli geçti. Sezon başına göre şu anda balık fiyatları biraz yüksek. Sarıkanat 65 lira. İstavrit 20 lira. Deniz çuprası 50 lira. Sezonun başında sarıkanat 25-30 lira civarındaydı. Şimdi sezon bitmek üzere olduğu için balık azaldı. O yüzden fiyatlar biraz yükseldi" şeklinde konuştu.
Geçen yıla göre balık sezonunun bu yıl biraz daha bereketli geçtiğini söyleyen 39 yıllık balıkçı Tuncay Dinç ise, "Palamut, çinekop, hamsi ve istavritte bolluk yaşandı. 15 Nisan'da av yasakları gelecek. Çeşit bollaşacak. Çanakkaleliler zannetmesin ki taze balık yiyemeyecek. Daha çeşit balıklar olacak. Fiyatlarda biraz farklılık olacak. İzmarit, kupa, turna, sardalye, uskumru, kolyoz gibi dalyan balıkları gelecek. Çanakkale taze balık yiyecek" diye konuştu.
Çanakkale'de balık halinde deniz çuprası 45, gümüş 35, kupa 25, mezgit 60, levrek 45, istavrit 25 liradan satılıyor.
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