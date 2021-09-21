Avansas İngiltere’de hizmete başladı

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İş yerlerine özel alışveriş platformu olarak faaliyet gösteren Avansas, ilk küresel açılımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Avrupa pazarına giriş yapan firma, İngiltere’de faaliyet göstermeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Avansas Bedford bölgesinde yer alan deposundan Londra’ya kendi dağıtım araçlarıyla 1 iş gününde, İngiltere’nin tüm bölgelerine ise ülkenin önde gelen kargo şirketleri vasıtasıyla 2 iş gününde teslimat yapmaya başladı.

Kısa süre içerisinde 100 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "Yılın son çeyreğinde kendi araçlarımızla sağladığımız dağıtım organizasyonunu genişletmeyi ve araç filomuzu güçlendirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere yatırımı ile küresel hedeflerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Anak, "Sektörümüze 2009 yılında 300 ürün çeşidiyle girdik. Bugün ise kağıt ürünlerinden temizliğe, gıdadan teknolojiye 8 ana kategoride 6 bin 500 çeşitten fazla ürünümüz var. 500 adedi Avansas markalı olmak üzere yaklaşık 4 bin adet ürün ile İngiltere pazarına giriş yaptık” dedi.

İş yeri alışverişinde İngiltere’nin sektörel ticaret hacminin yüksek olduğuna dikkat çeken Anak, "İngiltere'nin çalışan sayısı bakımından Avrupa’daki en yüksek ilk 3 ülkeden biri olması, iş yeri alışverişine talebin de yüksek olmasına neden oluyor. İngiltere’de iş yeri malzemesi tüketimi ise kişi başı ayda ortalama 15-20 pound tutarında. Yüzde 100 yerli yatırım ve ihracatın gücüyle Türk markalarını yurt dışındaki müşterilerle buluşturduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Platform, İngiltere’de en çok talep edilen ürünlerin ise, A4 fotokopi kağıdı, klasör, kağıt havlu, şeffaf dosya, masa üstü kırtasiye ürünleri, tükenmez kalem, tuvalet kağıdı ve zarf olduğunu açıkladı.