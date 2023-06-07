James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu 13 yıl aradan sonra, vizyona girdiği ilk haftada hem Türkiye hem dünya gişesinde büyük bir başarı yakalayan film, 2022'nin en çok hasılatını elde eden Top Gun: Maverick filmini geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan 10. filmi oldu. 2.32 milyar dolar hasılat elde eden Avartar: Suyun Yolu 7 Haziran 2023 tarihinde dijital medya platformu Disney Plus’ta izleyicilerle buluştu. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve James Cameron hakkında bilgiler…