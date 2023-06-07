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Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

Avatar serisinin ilk filmi, “dünyanın en çok hasılat yapan filmi” unvanını elinde bulunduruyor. Gişe rekorları kıran Avatar, 13 yıl aradan sonra devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022’de vizyona girmişti. Sinemaya gitme fırsatı bulamayan ya da tekrar izlemek isteyenler için 7 Haziran tarihinde dijital medya platformu Disney Plus’a eklendi. İşte, film hakkında merak edilenler…

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  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu 13 yıl aradan sonra, vizyona girdiği ilk haftada hem Türkiye hem dünya gişesinde büyük bir başarı yakalayan film, 2022'nin en çok hasılatını elde eden Top Gun: Maverick filmini geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan 10. filmi oldu. 2.32 milyar dolar hasılat elde eden Avartar: Suyun Yolu 7 Haziran 2023 tarihinde dijital medya platformu Disney Plus’ta izleyicilerle buluştu. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve James Cameron hakkında bilgiler…
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    AVATAR: SUYUN YOLU KONUSU

    Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi Avatar: The Way of Water, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    Avatar'ın 10 yıl sonrasında geçen film, artık birer ebeveyn olan Jake ve Neytiri, öngörülemeyen olaylar onları evlerinden uzaklaştırınca Pandora uydusunun uçsuz bucaksız bölgelerine seyahat eder ve nihayetinde çevrelerindeki okyanuslarla uyum içinde yaşayan Metkayina klanının topraklarına kaçarlar. Sully'ler burada hem tehlikeli su dünyasının hem de yeni topluluklarının kabulünü kazanmanın getirdiği rahatsız edici koşullarda yollarını bulmayı öğrenmek zorundadır.
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    AVATAR OYUNCU KADROSU

    Filmin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    JAMES CAMERON TARİHE GEÇTİ

    Bu rekorla birlikte yönetmen James Cameron’da iki milyar dolarlık gişe rekoru kıran üç filmin yönetmeni olarak tarihe geçti.
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    Cameron, 2009 yapımı Avatar'ın ilk filmi ile 2,923 milyar dolar, 1997 yapımı Titanik ile de 2,195 milyar dolar gişe rekoru kırmıştı.
  • Avatar 2: Suyun Yolu Disney’de var mı, ne zaman geldi?

    İki milyar gişe rekorunu kıran diğer üç film ise Disney yapımı Yenilmezler: Son Oyun, Star Wars: Güç Uyanıyor ve Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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