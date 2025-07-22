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        Haberler Dünyadan 'Avatar 3: Ateş ve Kül'ün afişi çıktı

        'Avatar 3: Ateş ve Kül'ün afişi çıktı

        James Cameron imzalı 'Avatar' serisinin üçüncü filmi 'Avatar 3: Ateş ve Kül'ün yeni tanıtım afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:43
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        İlki 2009'da gösterime giren 'Avatar' serisinin üçüncü filmi 'Avatar 3: Ateş ve Kül' (Avatar: Fire and Ash) filminin tanıtım afişi yayınlandı. Afiş, 19 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin hayranlarını heyecanlandırdı.

        Geçtiğimiz günlerde Disney filmin fragmanını göstermeye başlamadan, fragmanın yüksek çözünürlüklü bir versiyonu internete sızdırıldı.

        Disney sızdırılan bu fragmanı YouTube ve Twitter gibi platformlardan hızla sildirmiş olsa da fragman hızla internette yayıldı. Yüksek çözünürlüklü versiyonuna ait tüm linkler şu an silinmiş olsa da daha düşük kaliteli versiyonu hâlâ bulunabiliyor.

        Ünlü yönetmen James Cameron imzalı Avatar serisinin birincisi, 2.9 milyar dolar, 'Avatar 2: Suyun Yolu' ise 2.3 milyar dolar kazanç sağlamıştı. Serinin üçüncüsünden de hasılat beklentisi yüksek.

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        #avatar 3
        #film
        #afiş
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