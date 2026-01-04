Habertürk
        'Avatar: Kül ve Ateş', 15 günde 141 milyon dolar kazandı

        'Avatar: Kül ve Ateş', 15 günde 141 milyon dolar kazandı

        'Avatar: Kül ve Ateş', sinema tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Film, sadece 15 günde; 141.562.301 dolar kâra geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:48
        15 günde 141 milyon dolar kazandı
        James Cameron’ın Pandora evrenindeki epik yolculuğu devam ederken, serinin yeni halkası olan 'Avatar: Ateş ve Kül', sinema tarihine geçecek bir başarıya imza attı. 400 milyon dolarlık devasa yapım bütçesiyle dikkat çeken film, vizyondaki ilk 15 gününde dünya çapında 1.083.124.602 dolar hasılat elde ederek kârlılık eşiğini kısa sürede geride bıraktı.

        Henüz gösteriminin ikinci haftasında 141.562.301 dolar net kâra ulaşan yapımın, serinin 2009 yapımı ilk filminin kırdığı 2.923.710.708 dolarlık rekoru tazeleyerek sinema tarihinin yeni lideri olması bekleniyor.

        Serinin 2022 yapımı 'Avatar: Suyun Yolu' ise vizyonu; 2.320.250.281 dolarla kapatmıştı.

        (* Hasılatın yarısı, filmin gösterimde olduğu sinema salonlarının işletmecilerine ait.)

        #Avatar: Kül ve Ateş
        #James Cameron
