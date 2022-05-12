AVAX'ta LUNA ve UST depremi sürüyor! 12 Mayıs AVAX neden düştü, ne oluyor? - Kripto Para Haberleri

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Türk kripto para yatırımcıları arasında son derece popüler olan Avalanche (AVAX), TerraUSD (UST) ve LUNA'dan büyük bir darbe yedi.

LUNA Vakfı'nın 'rezerv paralarından' birisi olan AVAX bir hafta önce 68 dolardan işlem görüyordu. UST'nin 1 dolarda tutulamaması üzerine Terra ağının yerel kripto parası LUNA 0.1 doların altına düştü.

1 HAFTADA YÜZDE 59 DÜŞTÜ

Rezerv para AVAX ise yapılan satışlarla bugün sabah saatlerinde 23.5 dolara kadar geriledi. Öğleden sonra ise gelen alımlarla yeniden 28 dolara çıktı. Buna rağmen AVAX son 1 haftada yatırımcısına yüzde 59 kaybettirdi.

AVAX 22 Kasım'da 146 doları görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Zirveden düşüşü bugün itibarıyla yüzde 81'i buldu.