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Haberler Kripto Para AVAX'ta LUNA ve UST depremi sürüyor! 12 Mayıs AVAX neden düştü, ne oluyor? - Kripto Para Haberleri
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AVAX'ta LUNA ve UST depremi sürüyor

Luna Vakfı'nın rezerv paralarından olan Avalanche (AVAX) geçen hafta 68 dolardan işlem görürken, UST krizinin gölgesinde, bugün 23.5 dolara kadar geriledi. Ardından 28 dolara geri çıktı. Öğleden sonraki toparlanmaya rağmen İngilizce çığ anlamına gelen Avalanche yatırımcısına 1 haftada yüzde 59 kaybettirdi

AVAX'ta LUNA ve UST depremi sürüyor! 12 Mayıs AVAX neden düştü, ne oluyor? - Kripto Para Haberleri
HABERTURK.COM

Türk kripto para yatırımcıları arasında son derece popüler olan Avalanche (AVAX), TerraUSD (UST) ve LUNA'dan büyük bir darbe yedi.

LUNA Vakfı'nın 'rezerv paralarından' birisi olan AVAX bir hafta önce 68 dolardan işlem görüyordu. UST'nin 1 dolarda tutulamaması üzerine Terra ağının yerel kripto parası LUNA 0.1 doların altına düştü.

1 HAFTADA YÜZDE 59 DÜŞTÜ

Rezerv para AVAX ise yapılan satışlarla bugün sabah saatlerinde 23.5 dolara kadar geriledi. Öğleden sonra ise gelen alımlarla yeniden 28 dolara çıktı. Buna rağmen AVAX son 1 haftada yatırımcısına yüzde 59 kaybettirdi.

AVAX 22 Kasım'da 146 doları görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Zirveden düşüşü bugün itibarıyla yüzde 81'i buldu.

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