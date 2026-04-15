        Haberler Bilgi Magazin Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avcı: Kış Savaşı ne zaman çekildi?

        Avcı: Kış Savaşı (The Huntsman: Winter's War) filmi, 15 Nisan Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Craig Mazin ve Evan Spiliotopoulos'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Cedric Nicolas-Troyan oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Avcı: Kış Savaşı filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avcı: Kış Savaşı (The Huntsman: Winter's War) ne zaman çekildi? İşte Avcı: Kış Savaşı filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Avcı: Kış Savaşı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Chris Hemsworth , Charlize Theron , Nick Frost ve Sam Claflin'in paylaştığı film, 2016 yılında vizyona girdi. Film, Pamuk Prenses ve Avcı'nın (2012) öncesini ve sonrasını konu almaktadır. Peki, Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avcı: Kış Savaşı (The Huntsman: Winter's War) ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Avcı: Kış Savaşı filmi, Buz Kraliçesi Freya’nın hikayesine odaklanıyor. Kardeşi Ravenna’nın (Kötü Kraliçe) aksine şefkatli bir kalbi olan Freya, yaşadığı büyük bir ihanet ve acı sonrası kalbini buza çevirir. Kendi krallığını kurarak, sevmeyi yasakladığı bir ordu kurar.

        Bu ordunun en yetenekli askerleri olan Eric (Avcı) ve Sara, Freya’nın en büyük kuralını çiğneyerek birbirlerine aşık olurlar. Yıllar sonra, Ravenna’nın sihirli aynasının ortadan kaybolmasıyla Freya, aynanın gücünü ele geçirmek ve kardeşini geri getirmek için harekete geçer. Eric ve Sara, dünyayı bu karanlık güçten korumak için amansız bir savaşa girişirler.

        AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Chris Hemsworth: Eric (Avcı)

        Charlize Theron: Ravenna (Kötü Kraliçe)

        Emily Blunt: Freya (Buz Kraliçesi)

        Jessica Chastain: Sara

        Nick Frost: Nion

        Sam Claflin: William

