AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Avcı: Kış Savaşı filmi, Buz Kraliçesi Freya’nın hikayesine odaklanıyor. Kardeşi Ravenna’nın (Kötü Kraliçe) aksine şefkatli bir kalbi olan Freya, yaşadığı büyük bir ihanet ve acı sonrası kalbini buza çevirir. Kendi krallığını kurarak, sevmeyi yasakladığı bir ordu kurar.

Bu ordunun en yetenekli askerleri olan Eric (Avcı) ve Sara, Freya’nın en büyük kuralını çiğneyerek birbirlerine aşık olurlar. Yıllar sonra, Ravenna’nın sihirli aynasının ortadan kaybolmasıyla Freya, aynanın gücünü ele geçirmek ve kardeşini geri getirmek için harekete geçer. Eric ve Sara, dünyayı bu karanlık güçten korumak için amansız bir savaşa girişirler.