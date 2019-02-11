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Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, 16 yıl yattığı cezaevinden tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar'ın (39) cezası belli oldu.
KARDEŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
DHA'nın haberine göre, Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi.
7 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI
Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ
'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesinde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI
Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Kayapınar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Y.Y. ile bazı yakınları ve avukatları hazır bulundu.
AĞIRLAŞTIRILIMŞ MÜEBBET
Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun sanık hakkında düzenlediği, 'Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' şeklindeki raporu okudu. Son sözü sorulan sanık Hamdi Kayapınar, konuşmadı. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
'ASIL MÜEBBET HAPİS CEZASINI BİZ ALDIK'
Hamdi Kayapınar'ın öldürdüğü güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, mahkemenin kararı açıklaması ardından adliye önünde açıklama yaptı. Yıldız Yılmaz, "Eşimi haince, korkakça öldürmesi kanıma dokunuyor. Asıl bu caninin cezası Allah tarafından olacaktır. 7 kişiyi öldüren, 160 yıl ceza alan şahsın nasıl dışarı çıktığını aklım almıyor, hukukçu değilim. Benim bir damla acımı dindirmiyor. Asıl müebbet hapis cezasını biz aldık. Ömür boyu çocuklarım babasız kaldı. Dünyanın en ağır cezası bile bu haine az gelir" dedi. Sami Yılmaz'ın annesi Gülizar Yılmaz ise "Dağlarda terörist bekleyen, evinde bir gün yatmayan oğlumu vurdu" diyerek tepkisini dile getirdi.
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