Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif

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KARBON TABAKASI VE DEPREMLER Barış, "Burada görülen hasar dağılımı ve hasarın yoğunluğu ile oluşan yangın; muhtemelen bu depremin etkisi ile sonuç olarak oluşmuş. Bunun için detaylı araştırmalar yapmak gerekiyor. Arkeologların bulduğu sikke ve diğer bulgular bize deprem tarihi ile ilgili önemli bulgular verebilir. Bunun için detaylı inceleme ve araştırma yapmak gerekir.

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Benzer şeyi 557 yılındaki depremde şu mekanın biraz ilerisinde hasarı bulduk. Dolayısı ile bunu tarihlendirerek, 'Evet bu kesin bir deprem etkisiyle oluşmuştur' deriz. Bu şu açıdan önemli; Söylediğim 7'nci Yüzyıl'daki depremler çok bilinen depremler değil. Eğer bu gerçekten bir deprem sonucu oluşmuşsa bu bizim ve İstanbul'un deprem riski açısından önemli bulgu olacak" diye konuştu.

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Bölgede yıllardan bu yana kazı alan sorumlusu olarak görev yapan Arkeolog Ayberk Enez de, "Yaklaşık 2 aydır sürdürdüğümüz arkeolojik çalışmalarda M.S. 610 ve 640 yıllarına tarihlenen birçok sikke buluntusuna ulaştık" diye konuştu.

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