Korkulan oldu

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ali Yüzen, denizden avladığı balon balığını evine götürerek yedi. Gece saatlerinde fenalaşan Yüzen'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüzen’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yediği balıktan zehirlendiği tespit edilen ve kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Yüzen, yoğun bakım servisine alındı. Yüzen’in hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.

SİYANÜRDEN 50 KAT DAHA ZEHİRLİ

Siyanürden 50 kat daha zehirli olan, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerinde sürüler halinde görülmeye başlandı.

Hint Okyanusu'ndan geldiği bilinen balık için bölgede sık sık uyarı ve duyurular yapılıyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ