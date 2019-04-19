Avlu 38. son bölümü izlendi. Hemen ardından Avlu 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyirci tarafından merak konusu oldu. Her bölümü ile izleyenleri ekran başına toplayan Avlu son bölümünde, Zerrin Murat ile Deniz'in konuşmasına kulak veriyor ve tüm gerçekleri öğreniyor.

AVLU 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 38. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

AVLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Deniz, geçmişi bir insanı ne denli sarsabilir sorusunun cevabını kendi gözleriyle görmek üzeredir. Bu sırada Azra ile hem fikir birliği oluşturmaya çalışmakta hem de başlarındaki belaya bir çözüm yolu aramaktadırlar. Rüzgar Zerrin’den yana esmekte, yaptığı her hamle amacına ulaşmaktadır. Tolga önüne çıkan engelleri aşarak bir sonuca ulaşır fakat gördükleri pek de hoşuna gitmeyecektir...