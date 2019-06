"Bayram'da AVM'ler açık mı?" sorusu özellikle geçen sene Ankara Valiliği'nin AVM'lerle ilgili verdiği kararın ardından merak konsuu oldu. Ankara Valiliği geçen sene bayramın ilk günü AVM'lerin kapalı olması yönünde karar çıkartmış, Antalya Valiliği'de benzer bir karara imza atmıştı. Ancak sonrasında bu kararlar iptal edilmiş. Kaymakamlıklar tüm AVM'leri arayarak son karar hakkında bilgi vermişti. Peki bu sene AVM'lerde durum ne? AVM'ler bayramda açık mı?

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI? 2019

Geçen sene Ankara Valiliği tarafından başlatılan süreç, bu sene de merak ediliyor. Ancak bu sene konuyla ilgili herhangi bir girişim yaşanmadı. Bayramın ilk günü AVM'ler öğleden sonra saat 12.00 - 14.00 arasında açılıyor ve nispetende daha geç bir saatte kapanıyor. Bayramının ikinci ve üçüncü gününde ise AVM'ler eski çalışma düzenine geri dönecek.

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 2019 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'lerin, yeni AVM yasa tasarısı ile çalışma saatlerinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre büyük bir çoğunlukla AVM'ler saat 10:00'da açılıyor ve bazı AVM'lerde farklılık göstermek ile birlikte akşam 22:00'de kapanıyor. Kimi AVM'lerde kapanış saati 24:00'ü buluyor. AVM'ler haftasonu cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler arasında faaliyet gösteriyor.

İSTANBUL'DA YER ALAN AVM'LER VE ÇALIŞMA SAATLERİ

- ACR Loft çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Address İstanbul çalışma saatleri: 10:00–19:00

- Airport Outlet Center çalışma saatleri:

- Akbatı çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Akkoza çalışma saatleri: 10:00-21:00

- Akmerkez çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Aqua Florya çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Arena Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Armanina çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Armoni Park Outlet Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Astoria çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Asya Park Outlet çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Ataköy Plus çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Atirus çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Atrium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Başak Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Beşyıldız çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Beyaz City çalışma saatleri: 09:00-22:00

- Beylicium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Beylikdüzü Migros çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Blackout Şişli Outlet çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Bomonti Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Brandium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Buyaka çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Capacity çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Capitol çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Marmara Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carousel çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carrefoursa Bayrampaşa çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carrefoursa Haramidere çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carrefoursa İçerenköy çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carrefoursa Maltepe Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Carrefoursa Ümraniye çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Cerrefoursa Tepe Nautilus Kadıköy çalışma saatleri: 10:00-22:00

- City's Nişantaşı çalışma saatleri: 10:00-22:00

- D-Silva çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Demirören çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Deposite Outlet çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Doğuş Power Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Dünya AVM çalışma saatleri: 09:00-21:00

- Eskule çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Espri Outlet Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Fabulist çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Forum İstanbul çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Galleria Ataköy çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Hayatpark çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Historia çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Ihlamur çalışma saatleri: 09:00-22:00

- İstanbul Outlet Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- İstinye Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kadir Has Çocuk Dünyası çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kale Outlet Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kanyon çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kardiyum çalışma saatleri: 10:00-22:00

- KC Şehr-i Bazaar çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kipa Silivri çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Koza Plaza çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kozzy çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Kule Çarşı çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Lilyum çalışma saatleri: 10:00-22:00

- M1 Meydan Merter çalışma saatleri: 10:00-22:00

- M1 Meydan Ümraniye çalışma saatleri: 10:00-22:00

- M1 Tepe Kartal çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Maltepe Grandhouse çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Maltepe Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Marmara Forum çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Maxi Center İstinye çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Maxi City Silivri çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Mayadrom Akatlar çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Merkez Kayaşehir çalışma saatleri: 08:00-21:30

- Mesa Studio Plaza çalışma saatleri: 09:00-22:00

- MetroCity çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Metronom çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Metroport çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Axis çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Neomarin çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Novada Ataşehir çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Olimpa Başakşehir çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Olivium Outlet Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Ömür Plaza çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Optimum çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Ora çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Palladium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Paradise çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Parkway çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Pelican Mall çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Pendorya çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Perlavista çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Plato çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Prestige Mall çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Profilo çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Real Beylikdüzü çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Real AVM çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Sancakpark Outlet çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Sapphire Çarşı çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Sinpaş Flatofis çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Starcity çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Sun Flower çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Cevahir AVM çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Torium çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Town Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Uptown Etiler çalışma saatleri: 08:30-20:00

- Verde Molino çalışma saatleri: 09:00-21:00

- Viaport çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Vialand çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Wedding Wold Kuyumcukent çalışma saatleri: 10:00-22:00

- White Corner çalışma saatleri: 09:00-22:00

- White Hill çalışma saatleri: 10:00-22:00

- World Atlantis çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Yaylada Süreyyapaşa çalışma saatleri: 09:00-23:00

- Zorlu Center çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Canpark çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Akasya Acıbadem çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Rings çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Metrogarden çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Özdilek Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- 212 İstanbul Power Outlet çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Mall Of İstanbul çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Marmara Park çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Atlas çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Flyinn çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Viaport Marina çalışma saatleri: 10:00-22:00

- Viaport Venezia çalışma saatleri: 10:00-22:00