2021 emekli maaşları ne kadar?

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Aralık 2020 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde 214 puan olarak gerçekleşti.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen ciroların Ocak 2021’de İstanbul’da 995 TL, Anadolu’da 694 TL olarak gerçekleştiği, Türkiye geneli metrekare verimliliğinin ise Ocak 2021’de 814 TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Ocak 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksinin bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 3 oranında bir azaldığı bilgisi paylaşıldı.