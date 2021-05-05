'AVM'lerin bankalara devri söz konusu olabilir'

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EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal tam kapanmanın ekonomik etkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Kapanma kararının en çok etkilemesi beklenen sektörlerin başında perakende geldiğini ifade eden Birdal 1Tam kapanma kararının Ramazan ayı ve Anneler Günü gibi sektör açısından son derece önemli iki döneme denk gelmesi ise ayrı bir talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Geleneksel olarak sektöre olumlu etki yapan, satış ve ciroların arttığı Ramazan ayında bu yıl tam kapanma yaşanmasından başta gıda ağırlıklı perakende olmak üzere tüm sektör olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte her ne kadar hazır giyim açısından Ramazan ayı nispeten durağan bir dönem olsa da gerek bayram öncesi gerekse de Anneler Günü alışverişlerinin tam kapanma sebebiyle sekteye uğrayacak olmasının sektördeki cirolara olumsuz yansıdığını göreceğiz" dedi.

'BANKALARA DEVİR SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Birdal bunun yanında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 447 AVM için tam kapanma sürecinde ciddi bir kira kaybının söz konusu olacağını söyleyerek "Yatırım maliyeti yüksek ve finansman yükü ağır bir şekilde devam eden AVM’lerin kendilerini çevirmekte zorlanacakları ve bankalara devirlerin söz konusu olabileceği bir döneme girme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

Perakende sektöründe yaklaşık 2.5 milyon kişinin çalıştığını belirten Kaan Birdal kısıtlamaların devamının sektör için büyük bir risk teşkil ettiğini, devlet teşviklerinin devamının ise kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

'SEKTÖR 2020 BAŞINA GÖRE DAHA HAZIRLIKLI'

2021 yılının geri kalan döneminde sektörde ana trendin dijitalleşme ve online satışların artması olacağını ifade eden Birdal sözlerine şöyle devam etti: "Konu e-ticaret olunca da şirketler açısından teknolojik altyapı, dijital pazarlama, lojistik ve dağıtım kanalları önem arz ediyor. 2020 yılında pandeminin ülkemizdeki başlangıç dönemine göre daha hazırlıklı olan perakende sektörünün bu alanda daha pozitif sonuçlar alacağını öngörüyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre e-ticarette %85’lik bir ciro artışı görmüştük. 2021 yılında bu trendin daha da yükselmesini bekliyoruz."

'ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TÜKETİCİYE YANSIYACAK'

Son açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Birdal insanların bu süreçte harcamalarını kıstıkları için enflasyondaki hızlı yükseliş ve fiyatlara olan yansımasının perakende sektöründe gıda hariç ikinci planda kaldığını söyledi. Birdal "Nisan ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyatları yaklaşık %17 artarken, üretici fiyatları yaklaşık %35 arttı. Bu iki rakam zamanla birbirine yaklaşacaktır. Dolayısıyla pandeminin etkilerinin azalacağı ve iç talebin artacağı önümüzdeki günlerde üretici fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıyacağı bir döneme gireceğiz. Bu durum özellikle gelir kaybı söz konusu olan kesimi, harcama konusunda daha dikkatli olmaya yöneltebilir. Zor bir dönemden geçen ve ertelenen tüketici taleplerinin geri kazanımını bekleyen gıda dışı perakende sektörünün enflasyondaki yükselişin etkilerini hissedeceği bir döneme gireceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

E-TİCARETTE YÜZDE 85 CİRO ARTIŞI

Pandemi süreci ile birlikte perakende sektöründe 2020 yılı toplam cirosunun, gıda ve elektronik kategorileri haricinde bir önceki yılın ancak %60’ı civarında gerçekleştiğini bildiren Birdal şu bilgileri paylaştı: "Sektörde pozitif ayrışan gıda alanının 9 aylık cirolarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30’luk bir artış görüldü. Sektörde fiziksel mağaza sayılarında %15 azalma yaşanırken, e-ticarette ciddi bir ivme yakalanarak %85’lik bir ciro artışı gerçekleşti. Türkiye perakende sektörü yöneticilerinin %90’ı dijitale kayışın uzun süren bu pandemi sürecinin sonrasında da kalıcı olacağını düşünüyor. Söz konusu beklentilerin getireceği kaçınılmaz sonuç ise fiziksel mağaza sayılarında düşüş şeklinde bekleniyor."