Avon'dan kadınlara destek

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Avon, küresel destek programı “Evdesin Ama Yalnız Değilsin” ile aile içi şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık hareketi başlattı.

Belediyeler ve yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak ihtiyaç sahibi kadınlara yardım elini uzatan Avon, küresel COVID-19 salgını kaynaklı sosyal izolasyon nedeniyle artan aile içi şiddete karşı başlattığı “Evdesin ama Yalnız Değilsin” kampanyası kapsamında, dünya çapında hizmet veren 50 yardım kurum ve kuruluşuna toplam 1 milyon dolar tutarında yardımda bulundu. Türkiye’de ise bu alanda yapılan yardım tutarı 700 bin TL’yi aştı.

Bağışlar, Türkiye’de uzun yıllar boyunca şiddet gören kadınlara yardım etmek için çalışan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER) tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Özellikle pandemi sürecinde istihdam ve nakit akışı imkanlarının durduğunu belirten yetkililer, işsiz kalan ve şiddete maruz kalan kadınlar için Avon’un sunduğu yardımın can simidi olduğunu aktardı.

Aile içi şiddete yönelik veriler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren TKDF Başkanı Canan Güllü ve KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, özellikle COVID-19 ile birlikte artan aile içi şiddete dikkat çekerek, Avon’un 700 bin TL tutarındaki bağış desteği kapsamında neler yapıldığını ve gelinen noktayı paylaştı.

Diyarbakır ve bölge illerinde faaliyet gösteren KAMER Vakfı’nın başkanı Nebahat Akkoç, buradaki işsizlik oranının Batı’daki illere göre üç kat fazla olduğunu belirterek, “Salgın döneminde birincil önceliğimiz şiddet gören kadınlar ve çocukları için yiyecek desteği sağlamak oldu. Buna da çözüm bulabilmek için çırpınıp duruyoruz. Ancak özellikle pandemi döneminde, tam bunalımın orta yerindeyken, Avon’dan aldığımız destek bizim için can suyu oldu. Hayatlarında yoğun şiddet yaşayan bu kadınlar, sağladığımız desteklerle yokluk sorununu bir süreliğine bir yana bırakıp kendilerini düşünmeye zaman ayırdı. Avon desteği ile alınan yardım paketlerini dağıtırken ölçümüz şuydu; Bu destekler gitmezse, bu akşam ya da yarın akşam aç kalacaklar. Bu durumdaki kadınlara ulaştık. Çatlamış toprağa su dökmek gibiydi. Şimdiye kadar 235 paketin teslimatı yapıldı, 150 tanesinin alımları yapılıyor. Temmuz sonuna kadar planladığımız bütün teslimatları ulaştıracağız” dedi.

TKDF Başkanı Canan Güllü ise kadınların şiddet gördükleri evden çıkıp ayaklarının üzerine basabilmelerinin gerektiğini ifade ederek, bu amaçla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Canan Güllü, kadına şiddet ve çocuk istismarı konularında ihbar yapılabilmesi adına işlettikleri bir acil yardım hattının varlığından ve mağdurların 0 212 656 96 96 ve 0 549 656 96 96 numaralarından kendilerine ulaşabildiklerini söyledi.

Accor Oteller Grubu ile şiddet mağduru kadınların buralarda istihdam edilmesine yönelik bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Canan Güllü, “Otelcilikte kuraldır, bir yılın sonunda hiçbir mesleği olmayan bir kadın, çalıştığı kurumda emekle bir sertifikaya sahip olarak isterse dünyanın her yerinde çalışabilecek bir güce sahip olur. Bizim Türkiye’de başlattığımız proje çok beğenildi ve Türkiye’nin de dışında 176 ülkedeki tüm Accor otellerinde uygulanmaya başlandı. Ama COVID-19 sürecinde, kapanan oteller kadınların iş arayışındaki umudunu söndürdü. Avon o dönemlerde mağdurların temel ihtiyaçları konusunda maddi destekle can simidi oldu. Kadınların faturaları ya da kira ödemelerine destek verdik bu bağış sayesinde. Temizliğe, evlere yardıma giden kadınlar,günlük sahne alan sanatçılar, güvencesiz merdiven altı işlerde çalışanlar ve işsiz kalanları destekledik. Avon, bir şekliyle bu süreçte Türkiye’de en büyük ikramiyesini vermiş gibi oldu bizlere” diye konuştu.

FİZİKSEL ŞİDDET YÜZDE 80, PSİKOLOJİK ŞİDDET YÜZDE 93 ARTTI

Canan Güllü, Mart ayından bu yana, TKDF acil yardım hattına 2697 kişinin şiddet nedeniyle başvurduğunu, bir o kadar kişinin de sosyal medya üzerinden yardımı talebi geldiğini belirtti. Güllü, “2019 Mart ayına kıyasla; COVID-19’da, bizim acil yardım hattının verilerine göre; yüzde 80 oranında fiziksel şiddet artmış. Yüzde 93 psikolojik şiddet artmış. En önemlisi Mart ayında, adli yardıma ulaşma oranının eksi yüzde 96 olduğunu gördük” dedi.

“Şiddetten kurtulmak için destek isteyen kadın oranı, şiddet yaşayan kadın oranının yüzde 1’i bile değil” diyen Nebahat Akkoç, şunları söyledi: “Şiddet yaşadığını kabul eden kadınlara neden şiddetten kurtulmak için çaba harcamadıklarını sorduk. Yüzde 67’si ‘korktuğumuz için’ demiş. Evet, namus cinayetleri azaldı, bitme noktasında ama kadın cinayetleri oranı çok yükseldi. Her yıl öldürülen kadınların yüzde 40’ı, destek alma sürecine başlamış olan kadınlar. Yani, adliyeye gitmiş, dava dilekçesi vermiş, nafaka almayı becermiş