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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıldönümü için düzenlenen oturumda konuştu.

Soykırımın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa tarihinin en karanlık süreci olduğuna dikkati çeken Varhelyi, "Temmuz 1995'te 8 bin 372 Müslüman erkek ve çocuk, güvende olduklarını düşündükleri yerde, Sırp birlikleri tarafından sistematik bir şekilde öldürüldü. Cesetleri toplu mezarlara atıldı." dedi.

Varhelyi, Avrupa'nın Srebrenitsa'da olanları unutmadığının altını çizerek, "Avrupa, Srebrenitsa'da başarız oldu. Soykırımı durduramadığımız için bu katliama ilişkin sorumluluğumuz olduğunu da asla unutmamalıyız. Srebrenitsa Soykırımı, Avrupa'nın kalbinde açık yaramız olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Adaletin tecelli etmesi gerektiğini ve soykırımdan sorumlu olanların tümünün cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Varhelyi, Avrupa'da savaş suçlularının yüceltilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Varhelyi, geçmişle yüzleşmeden uzlaşı sağlanamayacağını kaydederek, Balkanlar'da barış, istikrar ve refah için bunun gerekli olduğunu, AB'nin bölge ülkelerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.