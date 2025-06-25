Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaret Antep Fıstık Ezmesi oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antep Fıstık Ezmesi'nin, Avrupa Birliği'nde tescillenen 36. coğrafi işaret olduğunu duyurdu. İşte Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünler...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başlattıkları Uluslararası Coğrafi İşaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz.”
Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz:
1. Gaziantep Baklavası
2. Aydın İnciri
3. Malatya Kayısısı
4. Aydın Kestanesi
5. Milas Zeytinyağı
6. Bayramiç Beyazı
7. Taşköprü Sarımsağı
8. Giresun Tombul Fındığı
9. Antakya Künefesi
10. Suruç Narı
11. Çağlayancerit Cevizi
12. Gemlik Zeytini
13. Edremit Zeytinyağı
14. Milas Yağlı Zeytini
15. Ayaş Domatesi
16. Maraş Tarhanası
17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
18. Ezine Peyniri
19. Safranbolu Safranı
20. Aydın Memecik Zeytinyağı
21. Araban Sarımsağı
22. Osmaniye Yer Fıstığı
23. Bingöl Balı
24. Bursa Şeftalisi
25. Hüyük Çileği
26. Bursa Siyah İnciri
27. Söke Pamuğu
28. Manisa Mesir Macunu
29. Gaziantep Menengiç Kahvesi
30. Silifke Yoğurdu
31. Aydın Memecik Zeytini
32. Erzincan Tulum Peyniri
33. Aydın Çam Fıstığı
34. Afyon Pastırması
35. Afyon Sucuğu
36. Antep Fıstık Ezmesi