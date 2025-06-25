Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaret Antep Fıstık Ezmesi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başlattıkları Uluslararası Coğrafi İşaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz:

1. Gaziantep Baklavası

2. Aydın İnciri

3. Malatya Kayısısı

4. Aydın Kestanesi

5. Milas Zeytinyağı

6. Bayramiç Beyazı

7. Taşköprü Sarımsağı

8. Giresun Tombul Fındığı

9. Antakya Künefesi

10. Suruç Narı

11. Çağlayancerit Cevizi

12. Gemlik Zeytini

13. Edremit Zeytinyağı

14. Milas Yağlı Zeytini

15. Ayaş Domatesi

16. Maraş Tarhanası

17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

18. Ezine Peyniri

19. Safranbolu Safranı

20. Aydın Memecik Zeytinyağı

21. Araban Sarımsağı