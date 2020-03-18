Reuters

Avrupa borsaları, işletmeleri desteklemek ve koronavirüs salgının yarattığı ekonomik tahribatı sınırlamak için yapılan geniş kapsamlı destek tedbirlerinin, önüne geçilemeyen küresel salgına karşı yetersiz kaldığı kaygılarından dolayı geriledi.

Avrupa'nın 600 büyük şirketini izleyen STOXX 600 endeksi yüzde 4.51 düşerek yaklaşık son yedi yılın en düşük seviyesinde kalırken, Londra ve Almanya borsaları düşüşe öncülük ettiler.

JP Morgan'ın koronavirüsün havacılık sektörüne etkilerinin giderilmesinin yıllarca süreceği ve salgının Avrupa sivil havacılık sektörünü de etkileyeceğini öngörmesinin ardından, Avrupa endüstri endeksi en sert düşüşü kaydetti.

Uçak üreticisi Airbus hisseleri yüzde 14.9 geriledi. Şirketin hisseleri bu çeyrekte yüzde 60 düşüş kaydetti. MTU Aero Engines ve Rolls Royce hisseleri ise sırasıyla yüzde 15.94, yüzde 13.3 düşüş kaydetti.

Wedbush Securities'in borsa işlemleri yöneticisi Michael, James, "Şu anda her şeyin kapatılmasının resesyona yol açacağı konusunda hakim bir endişe var. Bu endişe diğer bütün endişelerden çok daha baskın durumda" dedi.