Avrupa borsaları düşüşle açıldı 

AA

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 444,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.200 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.532 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.120 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 8.949 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.421 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,0910 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

BoE'nin bugünkü toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.