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Avrupa borsalarında yatay seyir

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yatay başladı. Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa borsaları yatay
AA

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 artarak 470,50 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05 yükselerek 15.800 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 7.134 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 primle 8.898 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 azalışla 6.663 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 25.896 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde yatay seyirle 1,1755 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde artan belirsizliklerin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini söyledi.

Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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