        Avrupa'da kura heyecanı! Temsilcilerimizin rakipleri belli olacak

        Avrupa'da kura heyecanı! Temsilcilerimizin rakipleri belli olacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olurken, Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde son 16 için kura bekliyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:13
        Avrupa'da kura heyecanı yarın başlıyor!
        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

        Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

        TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

        Format değişikliğine gidilen her iki organizasyonun her birinde 36 takım mücadele ediyor. Liglerdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

        Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

        Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

        Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

        FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ DE BELLİ OLACAK

        UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda kuralar da TSİ 15.00'ten itibaren çekilecek.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında bugün 18 maç oynanacak ve lig aşaması tamamlanacak.

        Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

        Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB karşısında 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

        FİNAL, İSTANBUL'DA

        Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

        Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

        Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

        Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

        Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

        Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

        Final: 20 Mayıs

